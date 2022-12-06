Боб Арум: «Если Бетербиев пройдет Энтони Ярда, почему бы ему не встретиться с Каллумом Смитом?»
Промоутер Боб Арум рассказал о планах чемпиона WBС, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева после боя с Энтони Ярдом.
«Каллум Смит — хороший боец. Если Артур пройдет Ярда, то почему бы ему не встретиться с Каллумом?
Если бой с Биволом удастся организовать, то это произойдет в конце следующего года. Думаю, что Бивол стремится провести реванш с Саулем Альваресом, который будет для него куда более прибыльным.
Сотрудничество Бивола и Бетербиева с разными трансляторами? Мы разберемся с этим. Нет никаких причин, почему бы мы это не уладили. Я не позволю каким-либо проблемам с трансляторами помешать этому бою», – сказал Арум.
Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.
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