Боб Арум: «Если Бетербиев пройдет Энтони Ярда, почему бы ему не встретиться с Каллумом Смитом?»

Промоутер Боб Арум рассказал о планах чемпиона WBС, WBO и IBF в полутяжелом весе после боя с .

«Каллум Смит — хороший боец. Если Артур пройдет Ярда, то почему бы ему не встретиться с Каллумом?

Если бой с Биволом удастся организовать, то это произойдет в конце следующего года. Думаю, что Бивол стремится провести реванш с Саулем Альваресом, который будет для него куда более прибыльным.

Сотрудничество Бивола и Бетербиева с разными трансляторами? Мы разберемся с этим. Нет никаких причин, почему бы мы это не уладили. Я не позволю каким-либо проблемам с трансляторами помешать этому бою», – сказал Арум.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января в Лондоне.

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