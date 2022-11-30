Рэпер Баста хочет организовать реванш Канело – Бивол: «У Димы спрашивал, он так и не ответил»

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, рассказал о деятельности боксерского промоушена Gazfight и поединке мечты.

— Баста промоутер – все? Или нам стоит ждать Gazfight 2?

— Обязательно его сделаем как только найдем деньги, чтобы провести не мошенническую ерунду, а действительно достойный турнир, который бы соответствовал первому. В том числе и качеством картинки, и качеством боев. Для нас главным является не количество, а качество.

Бойцы Gazfight совместно с бойцами Андрюхи Бупаса (тренер – Прим. ред.) постоянно принимают участие в соревнованиях и достойно себя показывают. Так что лучше делать что то небольшое, но качественное, имеющее смысл. А не размениваться на ерунду, которая после себя ничего не оставит.

— Тяжело делать именно серийные эвенты, а не разовые?

— Все упирается в деньги. Наше творческое объединение за всю карьеру провело огромное количество успешных массовых концертов. Мы делали все под ключ. Так что опыт у нас здесь колоссальный.

Для нас не было сверхтрудом организовать все это, чтобы получить хороший результат по рейтингам. Как делать – понятно. Как только мы сформируем пакет обеспечения боев и в целом бюджета, сразу начнем. У нас все готово.

— Есть бой мечты, вокруг которого хотелось бы организовать Gazfight 2?

— Еще раз Бивол – Канело.

— А реванш разве будет интересен?

— Я не знаю. У Димы спрашивал, он так и не ответил. Ну, интересно было бы.

— Больше мечтают о поединке Бивол – Бетербиев.

— Это бой другого порядка. Это космический уровень, а «Бивол – Канело»-2 – легендарный.

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