Рикки Саймон бросил вызов Петру Яну: «Давай дадим фанатам то, чего они хотят!»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Американский боец Рикки Саймон обратился к россиянину Петру Яну.

«Петр, я слышал, ты передумал уходить в отставку. Давай дадим фанатам то, чего они хотят!» – написал Саймон.

Американец занимает 10-е место в рейтинге легчайшего дивизиона. В последнем поединке в июле Саймон победил Джека Шора сабмишном во втором раунде.

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4 комментария

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Агалар
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Фанаты хотят повторный бой Анкалаев - Блахович, как вы это устроите.
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artem klishin
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еще один хочет на 10 позиций вверх взлететь?
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Elkorazon01
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Китаянка сбежит 😁
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Артём Сергеев
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Давайте,фанаты хотят пива
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