Рикки Саймон бросил вызов Петру Яну: «Давай дадим фанатам то, чего они хотят!»
Американский боец Рикки Саймон обратился к россиянину Петру Яну.
«Петр, я слышал, ты передумал уходить в отставку. Давай дадим фанатам то, чего они хотят!» – написал Саймон.
Американец занимает 10-е место в рейтинге легчайшего дивизиона. В последнем поединке в июле Саймон победил Джека Шора сабмишном во втором раунде.
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