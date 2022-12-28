Рикки Саймон бросил вызов Петру Яну: «Давай дадим фанатам то, чего они хотят!»

Американский боец Рикки Саймон обратился к россиянину .

«Петр, я слышал, ты передумал уходить в отставку. Давай дадим фанатам то, чего они хотят!» – написал Саймон.

Американец занимает 10-е место в рейтинге легчайшего дивизиона. В последнем поединке в июле Саймон победил Джека Шора сабмишном во втором раунде.

Рамазан Исмаилов назвал четырех бойцов России, способных стать чемпионами UFC в 2023-м

Сарнавский назвал лучших бойцов в России в 2022-м: «Исмаилов, Слипенко, Гасанов и Шара Буллет»