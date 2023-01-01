Стерлинг – о первом бое с Яном: «Если бы мне дали 5 минут, я бы пришел в себя и продолжил»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что мог бы продолжить драться в первом бою с Петром Яном, если бы не решение врачей и рефери.
Напомним, что американец завладел поясом в начале 2021 года, победив россиянина дисквалификацией соперника: Ян применил запрещенный удар коленом, после чего Стерлинг оказался в глубоком нокдауне.
«У меня не было возможности сказать, могу ли я продолжить бой. Я понятия не имел о том, что выиграю пояс.
Когда меня критикуют за это, это своего рода неуважение. Я бы принял свое поражение как мужчина. Рефери и доктор лишили меня возможности продолжать бой.
Если бы они подождали пять минут, я бы пришел в себя и понял: «Я в бою, я должен продолжать», – сказал Стерлинг.
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