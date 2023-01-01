Стерлинг – о первом бое с Яном: «Если бы мне дали 5 минут, я бы пришел в себя и продолжил»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что мог бы продолжить драться в первом бою с Петром Яном, если бы не решение врачей и рефери.

Напомним, что американец завладел поясом в начале 2021 года, победив россиянина дисквалификацией соперника: Ян применил запрещенный удар коленом, после чего Стерлинг оказался в глубоком нокдауне.

«У меня не было возможности сказать, могу ли я продолжить бой. Я понятия не имел о том, что выиграю пояс.

Когда меня критикуют за это, это своего рода неуважение. Я бы принял свое поражение как мужчина. Рефери и доктор лишили меня возможности продолжать бой.

Если бы они подождали пять минут, я бы пришел в себя и понял: «Я в бою, я должен продолжать», – сказал Стерлинг.

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6 комментариев

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Орбит Орбит
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Всмысле отдохнул бы)
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Andry 72
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Так там около пяти минут ты разыгрывал спектакль
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Александр Кошелев
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Да конечно))) если бы была необходимость, парень и полчаса мог валяться корчиться
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Gaja
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🤡🤡🤡
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Пилипенко Дмитрий
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Ага, конечно, лежал там плакал, извивался, на всю жизнь запомню 🤣🤣🤣
+11
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Zidane 21
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Да ты там такую трагедию разыграл, мог смело номинироваться на Оскар
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