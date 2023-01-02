Уоррен – о промоутерской компании Эдди Хирна: «DAZN вложили 6 млрд в бизнес, который не приносит денег»

Боксерский промоутер Фрэнк Уоррен выразил сомнения, что его конкурент из Matchroom Boxing Эдди Хирн сможет соперничать с компанией Уоррена в 2023 году.

По мнению Фрэнка, транслирующий турниры Хирна сервис может начать предъявлять претензии Эдди.

«У него был хороший старт. Очевидно, что он хорошо стартовал в Matchroom благодаря заключению телевизионного соглашения со Sky.

Но посмотрим, что произойдет в следующем году. В настоящее время DAZN финансируется человеком, который вложил, я думаю, около 6 миллиардов в создание этого бизнеса, и он не приносит прибыли. Они объявили о прибыли.

Так что на его месте я бы сидел и говорил: «Я вкладываю эти деньги, все остальные получают прибыль – почему я не получаю прибыль?» Как долго он собирается продолжать вкладывать деньги? Кто знает», – сказал Уоррен.

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