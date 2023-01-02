Уоррен – о промоутерской компании Эдди Хирна: «DAZN вложили 6 млрд в бизнес, который не приносит денег»

Теги Фрэнк Уоррен бокс Эдди Хирн DAZN Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Фрэнк Уоррен выразил сомнения, что его конкурент из Matchroom Boxing Эдди Хирн сможет соперничать с компанией Уоррена в 2023 году.

По мнению Фрэнка, транслирующий турниры Хирна сервис DAZN может начать предъявлять претензии Эдди.

«У него был хороший старт. Очевидно, что он хорошо стартовал в Matchroom благодаря заключению телевизионного соглашения со Sky.

Но посмотрим, что произойдет в следующем году. В настоящее время DAZN финансируется человеком, который вложил, я думаю, около 6 миллиардов в создание этого бизнеса, и он не приносит прибыли. Они объявили о прибыли.

Так что на его месте я бы сидел и говорил: «Я вкладываю эти деньги, все остальные получают прибыль – почему я не получаю прибыль?» Как долго он собирается продолжать вкладывать деньги? Кто знает», – сказал Уоррен.

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2 комментария

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los merengues
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Ответ Пайзулах Юсупов
Ну , для меня тоже загадка , как они планировали отбить контракт Канело на 365 миллионов долларов …
Если Альварез не помогает им перевозить в желудке кокаин, я тоже не понимаю как это возможно отбить.
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Пайзулах Юсупов
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Ну , для меня тоже загадка , как они планировали отбить контракт Канело на 365 миллионов долларов …
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