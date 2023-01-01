Эдди Хирн: «Третий бой Головкина и Канело был не таким хорошим»

Промоутер Эдди Хирн вспомнил заключительный бой трилогии Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

– Что значило для вас раскручивать бой такого масштаба?

– Когда мы устраивали третий бой Канело – GGG, я щипал себя: «Что мы делаем? У нас же просто небольшой семейный бизнес в Ромфорде, а сейчас мы стоим на сцене в Лас-Вегасе...». Две легенды, два великих бойца. Этот бой не был таким же хорошим, как первый и второй, но все равно это был хороший бой. К тому же это был конец трилогии, конец противостояния двух идолов... Такие бои поднимают наш спорт, они дарят нам потрясающие вечера и огромные надежды в боксе, – сказал Хирн.

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