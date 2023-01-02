Вице-президент ACA – о покупке Fight Nights: «В лиге не обсуждалось, пока это слухи»
Асланбек Бадаев, вице-президент промоушена ACА, рассказал о ходе переговоров по покупке AMC Fight Nights.
«Насчет приобретения мне нечего вам сказать, потому что в лиге это не обсуждалось. Если бы это был свершившийся факт, нам бы руководство сказало бы, так как мы тоже часть лиги.
Пока это слухи. Да, Камил [Гаджиев] общается. Но это общение может заключаться в том, что они встретились и поговорили в Дубае, попили чая», – сказал Бадаев.
Гаджиев подтвердил, что Хасиев пытается купить Fight Nights
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