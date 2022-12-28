Боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу. В 2021-м его осудили за участие в акциях протеста в Беларуси

Теги происшествия MMA Алексей Кудин Бокс/MMA/UFC

Известный белорусский боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу.

Кудин был осужден на 2,5 года после того, как его задержали за участие в акциях протеста по итогам выборов президента Беларуси летом 2020-го.

Кудин был признан виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

В январе 2021-го он был задержан в Москве, а в конце июля экстрадирован в Беларусь.

Белорусского бойца Алексея Кудина экстрадировали из России. Он нокаутировал силовиков на протестах против Лукашенко

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7 комментариев

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Alex1104
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По его версии: "Я хотел убежать, но кто-то из ребят толкнул подполковника ГУБОПа, он упал, поднялся и пошел на меня. На что я ударил его тыльной стороной ладони (я не бил кулаками) и выбил ему зуб, повредив десну. Я развернулся убегать и снова почувствовал удар по шее дубиной. А потом еще один. И он тоже ушуршал в аут с моего левого бокового. Это было похоже на то, как собаки загоняют кабана. Всего я навредил пятерым."

Это не очень похоже на "участие в акции протеста"
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Дмитрий Турецкий
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Ответ Денис Забелин
Кудин мужик!Омоновцы в доспехах, зная кто перед ними как шакалы друг к другу жались.
А потом как гиены окружили
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Денис Забелин
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Кудин мужик!Омоновцы в доспехах, зная кто перед ними как шакалы друг к другу жались.
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Mancar Camoran 2.0
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Ответ CaSpeR-13
Оказывается кровавый режим усатого не такой уж и кровавый
Ну да, всего-то 2 с половой года за участие в митинге. до ирана чык чырыку ещё далеко.
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Homelender_666
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Помню, как в телеге смотрел видео из Беларуси в августе 20-го. Какие же зверства творили силовики. Пошли против своего народа, повинуясь диктатору. Чудо, что этот Кудин жив остался.
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АРХАТ
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В общем легко отделался
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CaSpeR-13
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Оказывается кровавый режим усатого не такой уж и кровавый
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