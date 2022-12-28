Боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу. В 2021-м его осудили за участие в акциях протеста в Беларуси

Известный белорусский боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу.

Кудин был осужден на 2,5 года после того, как его задержали за участие в акциях протеста по итогам выборов президента Беларуси летом 2020-го.

Кудин был признан виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

В январе 2021-го он был задержан в Москве, а в конце июля экстрадирован в Беларусь.

Белорусского бойца Алексея Кудина экстрадировали из России. Он нокаутировал силовиков на протестах против Лукашенко