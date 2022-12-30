Артем Резников об отце: «Я привык, что он рядом»

Казахстанский боец АСА Артем Резников в интервью «Qarabala Show» рассказал о влиянии отца на его карьеру и бои:

«Я против того, чтобы моя мама смотрела бой, потому что женщинам не из спорта тяжело смотреть бои. Отец все мои соревнования меня выводил, я с детства привык, что отец рядом. Для меня это психологическая поддержка. Я помню еще, когда мне было лет 14, отец не успел приехать, я немного даже горел»

Резников выиграл Андрея Кошкина и вышел в финал гран-при АСА, где его соперником станет Эдуард Вартанян.

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