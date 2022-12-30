Основатель лиги АСА заключил пари с Резниковым на 20 тысяч долларов

Основатель лиги АСA Майрбек Хасиев объявил о проведении гран-при во всех весовых категориях с общим призовым фондом более 10 миллионов долларов.

В комментариях под этой новостью боец лиги Артем Резников предложил выплатить и ему бонус: «Еще бонус 10 000 долларов за «Север-Юг» в финале»

На что Хасиев предложил Резникову пари: «20 000 долларов, если ты выиграешь хоть один бой в стойке».

Резников принял условие Хасиева.

Свой последний бой Артем выиграл «север-юг» у Андрея Кошкина, выйдя в финал гран-при в лёгком весе.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелая ситуация в «Тоболе»: клуб покидает десяток игроков основы, а замены пока нет

В 1999-м Аргентина отскочила в матче с Казахстаном: единственный гол в матче забил Камбьяссо