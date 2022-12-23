Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к бывшему спарринг-партнеру и другу Артему Лобову, который подал на ирландца несколько исков.

«На самом деле, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что это все так бессмысленно и просто глупо. Это отнимает время у ирландских судов.

Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, ты, маленькая сосиска.

Теперь ты во всех новостях именуешься не иначе как человек с «сырой колбасной головой». Какого черта?» – написал Макгрегора.

Ранее ирландец российского происхождения подал в суд на Макгрегора из-за бренда виски, идея создания которого, с его слов, принадлежит ему. Лобов требует 5% доли от продажи пакета акций, то есть 30 млн долларов.

Затем Лобов пожаловался на угрозы со стороны Конора и его отца Тони и подал второй иск.

Конор получил второй иск от Лобова. Артем пожаловался на угрозы

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

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3 комментария

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Мухтар Майрханов
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Ответ Сергей Скляров
Такие значит друзья были…
Лобов думал, что они друзья. Когда понял, что его не замечают, как, это было раньше, когда он нужен был перед боем с Хабибом, то Лобов начал судиться
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Сергей Скляров
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Такие значит друзья были…
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Mohnatiy
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Сырая колбасная голова? Серьёзно что ли?
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