Суд Ирландии отклонил иск Лобова за клевету против Макгрегора

Высокий суд Ирландии отклонил иск к экс-чемпиону в двух весовых категориях .

Российско-ирландский боец ММА требовал от Конора удалить клеветнические сообщения в свой адрес в социальных сетях.

Судья Гаррет Саймонс заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор, «явно дискредитирующим».

Ранее Лобов подал в суд на Макгрегора из-за бренда виски, идея создания которого, с его слов, принадлежит ему. Лобов требует 5% доли от продажи пакета акций, то есть 30 млн долларов.

Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски