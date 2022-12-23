Суд Ирландии отклонил иск Лобова за клевету против Макгрегора

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Высокий суд Ирландии отклонил иск Артема Лобова к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Российско-ирландский боец ММА требовал от Конора удалить клеветнические сообщения в свой адрес в социальных сетях.

Судья Гаррет Саймонс заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор, «явно дискредитирующим».

Ранее Лобов подал в суд на Макгрегора из-за бренда виски, идея создания которого, с его слов, принадлежит ему. Лобов требует 5% доли от продажи пакета акций, то есть 30 млн долларов.

Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суд косвенно подтвердил, что Лобов "крыса" 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тактаров и Лобов должны по охоте крепкого бахнуть и пойти на разборки с Коннором.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помню этот тиранозавр за клевету лещей получал.
Куда делись фанаты легенды? 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volcano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий