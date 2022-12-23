Суд Ирландии отклонил иск Лобова за клевету против Макгрегора
Высокий суд Ирландии отклонил иск Артема Лобова к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Российско-ирландский боец ММА требовал от Конора удалить клеветнические сообщения в свой адрес в социальных сетях.
Судья Гаррет Саймонс заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор, «явно дискредитирующим».
Ранее Лобов подал в суд на Макгрегора из-за бренда виски, идея создания которого, с его слов, принадлежит ему. Лобов требует 5% доли от продажи пакета акций, то есть 30 млн долларов.
Конор про иски Лобова: «Артем, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, маленькая сосиска»
Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски
Куда делись фанаты легенды? 😂