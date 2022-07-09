Масвидаль предложил Конору бой за титул BMF

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль предложил подраться за пояс BMF [Самый крутой ублюдок].

«Я поставлю на кон пояс самого крутого ублюдка и немного наличных. Ты крутой ублюдок и тебя есть деньги?

Давай поставим немного денег. ставлю пару миллионов долларов, ты тоже ставишь пару миллионов, а сверху будет вишенка на торте – пояс BMF. Крутой ублюдок получит все эти деньги», – сказал Хорхе.

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