Масвидаль предложил Конору бой за титул BMF

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль предложил Конору Макгрегору подраться за пояс BMF [Самый крутой ублюдок].
«Я поставлю на кон пояс самого крутого ублюдка и немного наличных. Ты крутой ублюдок и тебя есть деньги?
Давай поставим немного денег. ставлю пару миллионов долларов, ты тоже ставишь пару миллионов, а сверху будет вишенка на торте – пояс BMF. Крутой ублюдок получит все эти деньги», – сказал Хорхе.
Масвидаль промыл рану на ноге, используя виски Конора
Масвидаль уверен в коммерческом успехе боя с Конором: «Это самое большое PPV-событие в истории UFC»