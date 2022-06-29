Масвидаль уверен в коммерческом успехе боя с Конором: «Это самое большое PPV-событие в истории UFC»

Ветеран UFC Хорхе Масвидаль считает, что Конор Макгрегор напрасно не принимает вызов американца.
По мнению 38-летнего бойца, этот бой станет рекордным по числу проданных платных трансляций в истории промоушена.
«Макгрегор не упоминает меня и ничего не говорит. Очевидно, что это самый большой PPV-бой в истории UFC.
Думаю, мы побили бы все предыдущие рекорды, но по какой-то причине парень не хочет заработать», – сказал Масвидаль.
Масвидаль – о бое с Конором: «Если бы он этого хотел, он бы уже оскорбил мою маму»
Конор ответил Масвидалю: «Оскорбить твою маму? Мы с ней отлично ладим»