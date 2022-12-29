Генри Сехудо – о бое со Стерлингом: «Я готов и все подписал»

Теги легчайший вес UFC Дэйна Уайт Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что подписал контракт на бой с Алджамейном Стерлингом.

«Я в форме, я готов, если этого хотят UFC и Дэйна Уайт. Со своей стороны я все подписал, мы ждем лишь Алджамейна Стерлинга и когда UFC определит дату. Я буду назван новым чемпионом», – сказал Сехудо.

Алджамейн Стерлинг: «После того, как побью Сехудо, перейду в более тяжелую категорию»

О’Мэлли не хочет рисковать местом в титульной гонке: «Склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя Стерлинга и Сехудо»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жора где ты был?
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Алджо нет ничего, кроме борьбы. В то время как Генри и в стойке неплохо раздает, пример бой с Крузом. А учитывая уровень борьбы Генри, я бы вообще не был так уверен!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно что в эту новость не запихали слово Месси ☝️🤬
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю Алджа победит решением. У Генри слишком большой простой, и форму видно потерял
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий