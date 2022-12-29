Генри Сехудо – о бое со Стерлингом: «Я готов и все подписал»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что подписал контракт на бой с Алджамейном Стерлингом.
«Я в форме, я готов, если этого хотят UFC и Дэйна Уайт. Со своей стороны я все подписал, мы ждем лишь Алджамейна Стерлинга и когда UFC определит дату. Я буду назван новым чемпионом», – сказал Сехудо.
Алджамейн Стерлинг: «После того, как побью Сехудо, перейду в более тяжелую категорию»
О’Мэлли не хочет рисковать местом в титульной гонке: «Склоняюсь к тому, чтобы ждать победителя боя Стерлинга и Сехудо»
3 комментария