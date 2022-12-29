Генри Сехудо – о бое со Стерлингом: «Я готов и все подписал»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе заявил, что подписал контракт на бой с Алджамейном Стерлингом.

«Я в форме, я готов, если этого хотят UFC и Дэйна Уайт. Со своей стороны я все подписал, мы ждем лишь и когда UFC определит дату. Я буду назван новым чемпионом», – сказал Сехудо.

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