Марлон Вера назвал низким уровень навыков Доминика Круза: «У него нет базы»

Теги легчайший вес UFC Доминик Круз Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера раскритиковал своего бывшего оппонента Доминика Круза, которого эквадорец нокаутировал в главном бою UFC Сан-Диего.

По мнению Веры, навыки Круза больше подходят для бокса, чем для смешанных единоборств.

«Мы с моей командой считаем, что его стиль боя – это очень низкий уровень. У него нет базы, нет хорошей стойки. 

Все эти передвижения из стороны в сторону… мы сказали друг другу, что обязаны надрать ему зад. 

Я просто считаю, что его стиль не особо подходит для MMA. Возможно, в боксе он работал бы лучше», – сказал Вера.

Доминик Круз проиграл Марлону Вере нокаутом, хотя перебивал соперника 3 раунда 

Судейские записки боя Вера – Круз: Доминик выигрывал на момент остановки поединка 

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