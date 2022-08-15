Марлон Вера назвал низким уровень навыков Доминика Круза: «У него нет базы»

Топовый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера раскритиковал своего бывшего оппонента , которого эквадорец нокаутировал в главном бою UFC Сан-Диего.

По мнению Веры, навыки Круза больше подходят для бокса, чем для смешанных единоборств.

«Мы с моей командой считаем, что его стиль боя – это очень низкий уровень. У него нет базы, нет хорошей стойки.

Все эти передвижения из стороны в сторону… мы сказали друг другу, что обязаны надрать ему зад.

Я просто считаю, что его стиль не особо подходит для MMA. Возможно, в боксе он работал бы лучше», – сказал Вера.

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