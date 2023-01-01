Каннонир – о Чимаеве: «Чтобы получить титульник, он должен подраться со мной или Адесаньей»

Топовый средневес UFC Джаред Каннонир заявил, что непобежденный проспект должен заслужить титульный поединок в среднем весе.

«Я определенно считаю, что титульный бой нужно сначала заслужить. Конечно, я понимаю бизнес-сторону, но если Хамзату дадут поединок за пояс, это будет выглядеть не очень хорошо.

Лично я считаю, что перед схваткой за титул он должен пройти как минимум кого-нибудь из топ-10. Чтобы попасть в топ, он должен подраться со мной, Уиттакером или Адесаньей», – сказал Джаред.

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