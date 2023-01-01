Каннонир – о Чимаеве: «Чтобы получить титульник, он должен подраться со мной или Адесаньей»

Теги UFC средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Джаред Каннонир заявил, что непобежденный проспект Хамзат Чимаев должен заслужить титульный поединок в среднем весе.

«Я определенно считаю, что титульный бой нужно сначала заслужить. Конечно, я понимаю бизнес-сторону, но если Хамзату дадут поединок за пояс, это будет выглядеть не очень хорошо.

Лично я считаю, что перед схваткой за титул он должен пройти как минимум кого-нибудь из топ-10. Чтобы попасть в топ, он должен подраться со мной, Уиттакером или Адесаньей», – сказал Джаред.

Кормье призвал Косту подраться с Чимаевым: «Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Хамзата»

Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Чимаев против Уиттакера не добавят в со-главное событие карда Махачев – Волкановски»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий