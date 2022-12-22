Каннонир предложил Уиттакеру подраться в Австралии: «Не понимаю, почему UFC не ищут ему замену»
Топовый средневес UFC Джаред Каннонир заявил, что хочет подраться с Робертом Уиттакером, у которого сорвался поединок с Пауло Костой на UFC 284.
«Черт побери, я раньше никогда не был в Австралии. Я бы с удовольствием поехал туда и снова подрался бы с Робертом. Надеюсь, что в этот раз я сделаю свою работу.
Я не понимаю, почему UFC не ищет замену. Не знаю, возможно, Роберт не хочет спешить. Я имею в виду, что это его решение. Может быть, он хочет взять более длинную паузу.
Так как Уиттакер не заполучил бой с Костой, то, вероятно, он желает продлить отдых, устроить действительно сумасшедшие каникулы», – сказал Каннонир.
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