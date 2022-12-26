Стерлинг – об общении с хейтерами в сети: «Я наслаждаюсь срачами, если они меня не бесят»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг объяснил, почему отвечает на выпады хейтеров в соцсетях.
Боец сказал, что не считает зазорным общение с критиками и попытки объяснить им их неправоту.
«Я делаю все возможное, чтобы развлечь этих ребят, хотя мог бы просто оставить это и уйти. Это действительно так.
Может быть, мне следует прекратить отвечать этим ребятам и просто уйти в туман. Но в чем бы здесь был прикол?
Я наслаждаюсь срачами, если это не бесит меня эмоционально до такой степени, что я не могу спать по ночам, не влияет на мои выступления и тренировки и никому не причиняет вреда.
Так мне нравится наслаждаться этим. Почему людей так бомбит, когда я отвечаю? Тебя ругают и когда ты отвечаешь, и когда молчишь», – уверяет Стерлинг.
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