Стерлинг – об общении с хейтерами в сети: «Я наслаждаюсь срачами, если они меня не бесят»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг объяснил, почему отвечает на выпады хейтеров в соцсетях.

Боец сказал, что не считает зазорным общение с критиками и попытки объяснить им их неправоту.

«Я делаю все возможное, чтобы развлечь этих ребят, хотя мог бы просто оставить это и уйти. Это действительно так.

Может быть, мне следует прекратить отвечать этим ребятам и просто уйти в туман. Но в чем бы здесь был прикол?

Я наслаждаюсь срачами, если это не бесит меня эмоционально до такой степени, что я не могу спать по ночам, не влияет на мои выступления и тренировки и никому не причиняет вреда.

Так мне нравится наслаждаться этим. Почему людей так бомбит, когда я отвечаю? Тебя ругают и когда ты отвечаешь, и когда молчишь», – уверяет Стерлинг.

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