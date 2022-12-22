Судья Даг Кросби, обслуживавший поединок UFC в легком весе между и Джаредом Гордоном, рассказал, по какому принципу оценивает выступление того или иного бойца.

«За последние 15 лет наиболее распространенный комментарий, я называю это не жалобой, а комментарием или беспокойством, – о том, что эффективному грэпплингу при судействе придается мало значения.

В последнее время критерии судейства были изменены, теперь эффективная ударка и эффективный грэпплинг равны. И если вы посмотрите на мои оценки через эту призму, то, возможно, вам будет проще понять.

Я не знаю, кто изучает критерии судейства, а кто нет, но я общаюсь с бойцами, они чрезвычайно умны, красноречивы и мужественны, и для меня главное – то, что лучше для бойцов, а не для тренеров или СМИ. И любой боец знает, что может обсудить со мной что угодно лично в любое время», – сказал Кросби.

Уайт – о судействе на UFC 282: «Я на этой работе 23 года и до сих пор ##### не знаю, что скажут судьи»

Абдель-Азиз призвал арестовать судей, отдавших победу Пимблетту: «Эти парни портят людям жизнь»