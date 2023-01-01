Арнольд Аллен – о хейтерах Роналду: «Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов в день?»

Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен высказался о переходе Криштиану Роналду в состав саудовского «Аль-Насра».

По сообщениям журналистов, зарплата португальца в новом клубе приблизительно составит 200 миллионов евро в год.

«Мне нравится видеть, как люди называют Криштиану Роналду жадным за подписание денежного контракта в конце карьеры

Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?» – написал Аллен в соцсетях.

Арнольд Аллен: «Если Волкановски ненадолго поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за временный титул»

Аллен не считает, что заслужил бой с Волкановски: «Претенденты должны заявлять о себе не победами из-за травмы»