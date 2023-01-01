Арнольд Аллен – о хейтерах Роналду: «Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов в день?»
Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен высказался о переходе Криштиану Роналду в состав саудовского «Аль-Насра».
По сообщениям журналистов, зарплата португальца в новом клубе приблизительно составит 200 миллионов евро в год.
«Мне нравится видеть, как люди называют Криштиану Роналду жадным за подписание денежного контракта в конце карьеры
Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?» – написал Аллен в соцсетях.
Арнольд Аллен: «Если Волкановски ненадолго поднимется в легкий вес, то дайте мне бой за временный титул»
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Кринж правильно сделал. Полностью поддерживаю.
Я предложил скинуть товарищу 500₽ на шоколадку и мандарины, чтобы тяжкий быт облегчить 🤷♂️