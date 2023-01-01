Арнольд Аллен – о хейтерах Роналду: «Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов в день?»

Теги Криштиану Роналду полулегкий вес UFC Аль-Наср Эр-Рияд Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Топовый полулегковес UFC Арнольд Аллен высказался о переходе Криштиану Роналду в состав саудовского «Аль-Насра».

По сообщениям журналистов, зарплата португальца в новом клубе приблизительно составит 200 миллионов евро в год.

«Мне нравится видеть, как люди называют Криштиану Роналду жадным за подписание денежного контракта в конце карьеры

Кто бы не согласился получать 485 тысяч фунтов стерлингов в день?» – написал Аллен в соцсетях.

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41 комментарий

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Семен Войнов
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Ответ Имя Фамилия
От таких денег даже без пенсии никто бы не отказался. Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.
Я и говорю , что шикарные деньги на пенсии. А те, кто играют пока, думаю вряд ли бы согласились. Но как только возраст пенсионный, то вариант шикарный.
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Ivan573014
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Ответ Виктор Петров
Ее не за это критикуют а за то что она говорила я верну мю былое величие но вместо того чтобы сдержать слово не смогла и ее выкинули из мю она не оказалась никому нужна в Европе
Факт. МЮ сломал Криша.
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Alex1959
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Ответ Кокич
Если поделить 200 млн на 365... Он какие-то налоги вычел что ли?
В СА нет налогов, он получит чистыми и станет самым богатым действующим спортсменом(футболистом само собой) мира.
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Telstar22
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Ответ 5rnk2r9wwp
Мальчик, вы в школе запятые не проходили ещё?
Избитый прием, когда надо к чему-то прицепиться, а по теме не к чему, цепляйся к орфографии, пунктуации, личности и т д... Прием троллей
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Ivan573014
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Не знаю чего тут спорят вообще. Факт в том, что МЮ ломает игроков. Рон спокойно клал банки в неблагополучных клубах, а сезон в МЮ и он потерял всю веру в себя и уполз к арабам доигрывать. Даже такого как Роналду МЮ смог пережевать.
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leeexxxxtml
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Ответ Telstar22
Я давно заметил, что те, кто оправдывают экономическое неравенство и так называемые "патриоты" это одни и те же лица
Не тому написал.
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Ответ Семен Войнов
Все верно сказал . Отличные деньги на пенсии , просто шикарные! На пенсии никто бы не отказался от таких денег . Кринж правильно сделал. Полностью поддерживаю.
От таких денег даже без пенсии никто бы не отказался. Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.
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Romeo Yankovich
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Ответ .ru
а я полагаю лучше тебе ничего не полагать... или ты имеешь опыт работы в пресс службе нашего героя??
А при чём тут это?? Ты придрался к слову, а дальше уже желочь или зависть, выбирай, что тебе ближе. А если такой умный, то давай разборы на всех футболистов пиши, зарабатывает, условный Мбаппе, или получает. Будет интересно почитать твои разборы по топам. И если тебе кажется, что если кто-то тебя на метле ловит фанат Роналду - то ты глубоко заблуждаешься. Будь я его фанатом, то даже не стал бы тебе писать, ибо мнение днаря, который рядом с ним не стоял, времени траченого не стоит. А вот клоун, который несёт чушь, лишь бы словить плюсов - думаю пару минут ему можно уделить
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leeexxxxtml
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Ответ Telstar22
Я давно заметил, что те, кто оправдывают экономическое неравенство и так называемые "патриоты" это одни и те же лица
Я за справедливость и здравую логику. Сними фольгу с головы.
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Telstar22
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Ответ Семен Войнов
Все верно сказал . Отличные деньги на пенсии , просто шикарные! На пенсии никто бы не отказался от таких денег . Кринж правильно сделал. Полностью поддерживаю.
Он как элитная женщина лёгкого поведения
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Семен Войнов
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Все верно сказал . Отличные деньги на пенсии , просто шикарные! На пенсии никто бы не отказался от таких денег .
Кринж правильно сделал. Полностью поддерживаю.
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Telstar22
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Ответ 5rnk2r9wwp
Странно почему админы удалили безобидный коммент. Я предложил скинуть товарищу 500₽ на шоколадку и мандарины, чтобы тяжкий быт облегчить 🤷‍♂️
Наверно потому что такие комменты аморальны, не?
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Telstar22
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Ответ leeexxxxtml
Лучшие хирурги зарабатывают 200 млн в год? Просто если на то пошло, то лучшие хирурги действительно должны получать 200 млн в год, а не ногомяч. Сравниваешь *** с пальцем.
Я давно заметил, что те, кто оправдывают экономическое неравенство и так называемые "патриоты" это одни и те же лица
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Ответ Romeo Yankovich
А ты, полагаю, из экономического отдела Аль Насра, что определяешь, зарабатывает он или нет?? Или ты имеешь опыт работы нормировщика??
а я полагаю лучше тебе ничего не полагать... или ты имеешь опыт работы в пресс службе нашего героя??
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leeexxxxtml
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Ответ Marcus-light
Лучшие хирурги зарабатывают очень много, например
Лучшие хирурги зарабатывают 200 млн в год? Просто если на то пошло, то лучшие хирурги действительно должны получать 200 млн в год, а не ногомяч. Сравниваешь *** с пальцем.
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Джавез Тилл
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Ригоберсонг не согласился бы... Он по его словам миллиардер но живет в коммуналке!😆
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5rnk2r9wwp
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Ответ Telstar22
С темы не съезжай. Такое не прокатывает
Странно почему админы удалили безобидный коммент.
Я предложил скинуть товарищу 500₽ на шоколадку и мандарины, чтобы тяжкий быт облегчить 🤷‍♂️
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Telstar22
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Ответ 5rnk2r9wwp
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С темы не съезжай. Такое не прокатывает
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Фантики меси на этом сайте все вместе взятые за всю жизнь не отложат столько с обедов.
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Romeo Yankovich
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Ответ .ru
ключевое слово получать... не зарабатывать за это рантье и хейтят...
А ты, полагаю, из экономического отдела Аль Насра, что определяешь, зарабатывает он или нет?? Или ты имеешь опыт работы нормировщика??
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5rnk2r9wwp
Ответ Telstar22
Ну да, вы все вот такие за толпо-элитаризм, за власть, когда 1% имеет те же блага, что и 99%. Старые песни о главном
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Telstar22
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Ответ Marcus-light
Лучшие хирурги зарабатывают очень много, например
Если кидаетесь словами, примеры приводите
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Romeo Yankovich
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Ответ 5rnk2r9wwp
Комментарий удален модератором
Ну барсу спасать же нужно, то 100% согласился бы
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Ответ Кокич
Если поделить 200 млн на 365... Он какие-то налоги вычел что ли?
Он перевёл евро в фунты.
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Telstar22
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Ответ Marcus-light
Лучшие хирурги зарабатывают очень много, например
200 миллионов евро в год? Примеры в студию
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