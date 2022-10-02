Скотт Кокер – об Эдди Альваресе в Bellator: «Если всех все устроит, мы подпишем контракт»

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что заинтересован в подписании контракта с бывшим чемпионом в легком весе Эдди Альваресом.

«Нам было бы интересно подписать Эдди. Нужно будет все обсудить с его менеджером или агентом. Если я не ошибаюсь, у нас где-то на следующей неделе назначена беседа.

Никакой конкретики пока нет – просто предварительные переговоры. Если всех все устроит, мы, вероятно, заключим контракт», – сказал промоутер.

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