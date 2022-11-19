Джервонта Дэвис 7 января подерется с Эктором Луисом Гарсией

Теги легкий вес бокс Джервонта Дэвис Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис проведет следующий бой 7 января в Вашингтоне.

Соперником 28-летнего американца станет 31-летний доминиканец Эктор Луис Гарсия, который поднимется ради этого поединка в легкий дивизион.

В случае победы Дэвис может провести бой с Райаном Гарсией.

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