Джервонта Дэвис отрицает обвинения в домашнем насилии: «Я не монстр»

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис отрицает обвинения в домашнем насилии.

«Не позволяйте людям вводить вас в заблуждение этой ерундой. Я никогда не поднимал руки на мать моего ребенка и на свою дочь. Вы что, с ума сошли!? Я не монстр.

В СМИ выпустили так много материала, распространили его повсюду, и сейчас, когда я пишу этот пост, над моим домом летает вертолет. Они хотят заработать на этом как можно больше денег.

Они бросились к матери моего ребенка, предлагая ей 50 тысяч долларов, чтобы она дала эти обвинения. Но все их попытки надавить на нее оказались безуспешными.

Тогда они нашли какую-то даму, которая известна тем, что судится с людьми ради получения выгоды. В итоге я должен заплатить ей 300 тысяч долларов, а я и пальцем не тронул ее и даже не знаю, как выглядит эта дама!» – написал Дэвис.

7 января у Дэвиса запланирован титульный бой с доминиканцем Эктором Гарсией в Вашингтоне.

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