Штырков назвал Махачева лучшим российским бойцом 2022 года

Теги UFC Иван Штырков Магомед Анкалаев Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Известный российский полутяжеловес ММА Иван Штырков назвал Ислама Махачева лучшим российским бойцом, выступающим за границей.

«Скажу очевидную вещь. UFC является сильнейшей организацией ММА на планете. Ислам Махачев стал чемпионом в этом году.

Это наивысшее достижение, даже учитывая то, что я не считаю, что в UFC собраны все самые сильные бойцы мира.

Но лига громкая и медийная, а Махачев смог стать чемпионом, доминируя над оппонентами. Именно он – номер один.

Если бы не украли победу у Магомеда Анкалаева, я бы все равно выбрал бы Ислама. Он забрал пояс, не испытывая сопротивления со стороны Чарльза Оливейры», – сказал Иван.

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2 комментария

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Ruslan Isaev
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Ответ ситинец
Думаю следующий год будет на много жарче чем этот. Махачев защита Анкалаев за титул Умар тоже думаю приблизится к титулу Сергей Павлович тоже хорошо идёт своими кувалдами И Пётр Ян если начнёт выигрывать Будет Огонище
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ситинец
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Думаю следующий год будет на много жарче чем этот.
Махачев защита
Анкалаев за титул
Умар тоже думаю приблизится к титулу
Сергей Павлович тоже хорошо идёт своими кувалдами
И Пётр Ян если начнёт выигрывать
Будет Огонище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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