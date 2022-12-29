Штырков назвал Махачева лучшим российским бойцом 2022 года
Известный российский полутяжеловес ММА Иван Штырков назвал Ислама Махачева лучшим российским бойцом, выступающим за границей.
«Скажу очевидную вещь. UFC является сильнейшей организацией ММА на планете. Ислам Махачев стал чемпионом в этом году.
Это наивысшее достижение, даже учитывая то, что я не считаю, что в UFC собраны все самые сильные бойцы мира.
Но лига громкая и медийная, а Махачев смог стать чемпионом, доминируя над оппонентами. Именно он – номер один.
Если бы не украли победу у Магомеда Анкалаева, я бы все равно выбрал бы Ислама. Он забрал пояс, не испытывая сопротивления со стороны Чарльза Оливейры», – сказал Иван.
Волкановски – о мотивации перед боем с Махачевым: «Я иду драться с дагестанским борцом. Все спрашивают: «Как Алекс справится?»
Махачев защита
Анкалаев за титул
Умар тоже думаю приблизится к титулу
Сергей Павлович тоже хорошо идёт своими кувалдами
И Пётр Ян если начнёт выигрывать
Будет Огонище