Штырков назвал Махачева лучшим российским бойцом 2022 года

Известный российский полутяжеловес ММА Иван Штырков назвал Ислама Махачева лучшим российским бойцом, выступающим за границей.

«Скажу очевидную вещь. является сильнейшей организацией ММА на планете. стал чемпионом в этом году.

Это наивысшее достижение, даже учитывая то, что я не считаю, что в UFC собраны все самые сильные бойцы мира.

Но лига громкая и медийная, а Махачев смог стать чемпионом, доминируя над оппонентами. Именно он – номер один.

Если бы не украли победу у , я бы все равно выбрал бы Ислама. Он забрал пояс, не испытывая сопротивления со стороны », – сказал Иван.

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