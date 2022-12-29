Корешков – о переносе боя Немкова и Ромеро: «Грамотное решение. Логично, что он взял отдых»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Андрей Корешков Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Андрей Корешков поделился мнением об отмене поединка за титул Bellator в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.

Изначально бой должен был состояться в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290, однако по просьбе россиянина титульник был перенесен на неопределенный срок.

«Выбор Вадима Немкова – это грамотное решение, потому что у него был долгий и изнурительный лагерь к бою с Кори Андерсеном, и логично, что после него он взял хороший отдых.

Наверное, он взвесил силы и решил, что ещё раз на пять раундов у него маловато будет времени подготовиться, чтобы быть в оптимальной, хорошей форме.

Наверное, все-таки он всё обдумал и решил отложить бой. К тому же, надо дать Токову завоевать титул и помочь ему подготовиться», – сказал Корешков.

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