Сайборг – о поражении Харрисон: «Уступив Нуньес, я поняла, что иногда нужно проиграть, чтобы стать лучше»
Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг отреагировала на первое в карьере поражение Кайлы Харрисон. Напомним, что американка уступила в финале Гран-при легкого веса PFL бразильянке Ларисе Пачеко.
«Сегодня Кайла станет только лучше как боец. Оставаясь непобежденной на протяжении 14 лет, я поняла, что иногда тебе необходимо проиграть, чтобы стать лучшей версией себя.
Кайла вернется и покажет рост после этого опыта. Поздравляю Ларису Пачеко. Ты настоящая чемпионка мира», – написала Крис в соцсетях.
Кайла Харрисон проиграла Ларисе Пачеко в финале Гран-при PFL в легком весе. Это первое поражение Кайлы в карьере
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