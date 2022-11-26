Сайборг – о поражении Харрисон: «Уступив Нуньес, я поняла, что иногда нужно проиграть, чтобы стать лучше»

Теги женские бои Крис Сайборг Bellator Кайла Харрисон PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг отреагировала на первое в карьере поражение Кайлы Харрисон. Напомним, что американка уступила в финале Гран-при легкого веса PFL бразильянке Ларисе Пачеко.

«Сегодня Кайла станет только лучше как боец. Оставаясь непобежденной на протяжении 14 лет, я поняла, что иногда тебе необходимо проиграть, чтобы стать лучшей версией себя.

Кайла вернется и покажет рост после этого опыта. Поздравляю Ларису Пачеко. Ты настоящая чемпионка мира», – написала Крис в соцсетях.

Кайла Харрисон проиграла Ларисе Пачеко в финале Гран-при PFL в легком весе. Это первое поражение Кайлы в карьере

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные