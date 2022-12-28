Марлон Вера: «Есть препарат, который за одну ночь скрывает из твоего организма следы запрещенных веществ»

Теги легчайший вес UFC MMA Ти Джей Диллашоу Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился мнением насчет ухода Ти Джея Диллашоу из спорта, а также рассказал, что есть препарат, который за ночь скрывает следы допинга.

«Если Диллашоу вернется, то это будет странно, потому что у него раньше был положительный тест на допинг. К тому же он дал слово, что окончательно вешает перчатки на гвоздь.

Когда ты уходишь из спорта, тебя убирают из пула USADA. И это самое настоящее сумасшествие. Я считаю, что даже если ты завершил карьеру, то должен хотя бы год тестироваться на допинг.

Верю, что бойцы обманывают с помощью допинга и сейчас. Слышал, что есть препарат, который за одну ночь скрывает из твоего организма следы запрещенных веществ.

Лично я скорее умру, чем буду идти на обман. Кто угодно, но только не я», – сказал Вера.

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4 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Но не из тела Джонса
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Mohnatiy
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Цианид плутония?
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Jason Williams
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Ответ MosesPray
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снюс
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MosesPray
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