Марлон Вера: «Есть препарат, который за одну ночь скрывает из твоего организма следы запрещенных веществ»

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера поделился мнением насчет ухода из спорта, а также рассказал, что есть препарат, который за ночь скрывает следы допинга.

«Если Диллашоу вернется, то это будет странно, потому что у него раньше был положительный тест на допинг. К тому же он дал слово, что окончательно вешает перчатки на гвоздь.

Когда ты уходишь из спорта, тебя убирают из пула USADA. И это самое настоящее сумасшествие. Я считаю, что даже если ты завершил карьеру, то должен хотя бы год тестироваться на допинг.

Верю, что бойцы обманывают с помощью допинга и сейчас. Слышал, что есть препарат, который за одну ночь скрывает из твоего организма следы запрещенных веществ.

Лично я скорее умру, чем буду идти на обман. Кто угодно, но только не я», – сказал Вера.

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