Стерлинг про решение Диллашоу завершить карьеру: «Буду готов дождаться его в любое время»

Чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал решение Ти Джея Диллашоу завершить карьеру.

В октябре на UFC 280 в Абу-Даби Диллашоу проиграл техническим нокаутом во втором Стерлингу. После боя Ти Джей перенес операцию на плече.

«Я желаю Диллашоу скорейшего выздоровления. Не хочу, чтобы кто-то из моих коллег получил физический урон на длительное время. Буду готов дождаться его в любое время», – написал Стерлинг.

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