Гарбранд про решение Диллашоу завершить карьеру: «Он обманывал нас все эти годы»

Боец UFC Коди Гарбрандт прокомментировал решением Ти Джея Диллашоу завершить карьеру.

«Не может соревноваться как настоящий мужчина! Обманывал нас все эти годы», – написал Гарбрандт.

В 2019-м Диллашоу был дисквалифицирован на два года за допинг.

Последний бой Ти Джей провел в октябре на UFC 280, уступив Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом во втором раунде.

Экс-чемпион UFC вернулся после допинг-дисквалификации. Диллашоу победил, но совсем не впечатлил и даже побывал в нокдауне

Ти Джей Диллашоу завершил карьеру. Его вывели из рейтинга UFC