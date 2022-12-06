Гарбранд про решение Диллашоу завершить карьеру: «Он обманывал нас все эти годы»
Боец UFC Коди Гарбрандт прокомментировал решением Ти Джея Диллашоу завершить карьеру.
«Не может соревноваться как настоящий мужчина! Обманывал нас все эти годы», – написал Гарбрандт.
В 2019-м Диллашоу был дисквалифицирован на два года за допинг.
Последний бой Ти Джей провел в октябре на UFC 280, уступив Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом во втором раунде.
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