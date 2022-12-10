Сехудо про завершение карьеры Диллашоу: «Просто ему надоели постоянные визиты ребят из USADA»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо прокомментировал решение завершить карьеру.

«Первое, что приходит на ум: может, он снова попался на допинге. Но есть сомнения, что дело в этом. Думаю, у Ти Джея снова была операция и ему совершенно не хочется, чтобы агенты USADA приходили к нему каждую неделю. Это очень раздражает.

Я люблю USADA, но бойцам приходится постоянно сдавать кучу тестов. Это отнимает время и усилия. Так что я не верю, что Диллашоу ушел из ММА. Просто ему надоели постоянные визиты ребят из USADA», – сказал Сехудо.

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