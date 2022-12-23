Сарнавский назвал лучших бойцов в России в 2022-м: «Исмаилов, Слипенко, Гасанов и Шара Буллет»

Российский боец назвал лучших бойцов 2022 года, выступающих в России.

« , Виталий Слипенко, Магомедрасул Гасанов и Шара Буллет - эти бойцы показали хорошие поединки в последнее время.

Я особо не наблюдал за Шарой, но посмотрел его бой против Михаила Рагозина… Это очень талантливый, перспективный парень. Я не знаю, как он будет драться против борцов. Но как он нестандартно бьет ногами – очень круто. Мне понравился этот бой.

Лучший боец года? Не хочу кого-то обидеть. Они все молодцы, все проделали длинный путь. Все хорошие ребята», – сказал Сарнавский.

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