Чейл Соннен: «Победа Волкановски над Махачевым не станет апсетом столетия»
Ветеран ММА Чейл Соннен не считает, что победа Алекса Волкановски над Исламом Махачевым станет сенсацией.
«Это не станет самым громким апсетом столетия. Волкановски выше Махачева в общем рейтинге. Посмотрите на рейтинг!
Это единственный рейтинг, где присутствуют оба парня. Волкановски никогда не проигрывал. Как эта победа может стать шокирующей?» – сказал Соннен.
Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийской Перте.
Алекс Волкановски признан UFC лучшим бойцом года
Дрикус Дю Плесси: «Как Махачев будет конкурировать с Волкановски в стойке? Здесь шансы 50 на 50»
4 комментария