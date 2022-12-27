Чейл Соннен: «Победа Волкановски над Махачевым не станет апсетом столетия»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чейл Соннен Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен не считает, что победа Алекса Волкановски над Исламом Махачевым станет сенсацией.

«Это не станет самым громким апсетом столетия. Волкановски выше Махачева в общем рейтинге. Посмотрите на рейтинг!

Это единственный рейтинг, где присутствуют оба парня. Волкановски никогда не проигрывал. Как эта победа может стать шокирующей?» – сказал Соннен.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийской Перте.

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4 комментария

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Katin Dag
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Ответ \\\ VORON ///
Я согласен с Сонненом. Шансы Махачева выше, но Волк далеко не андердог, каким его многие пытаются выставить. Шансы 60 на 40 в пользу Ислама. Такие же, как были у Махачева против Оливейры. Бой будет интересным.
Махачев не будет с ним рубиться-а на полу у Волка шансов ровно 0
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\\\ VORON ///
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Я согласен с Сонненом. Шансы Махачева выше, но Волк далеко не андердог, каким его многие пытаются выставить. Шансы 60 на 40 в пользу Ислама. Такие же, как были у Махачева против Оливейры. Бой будет интересным.
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Игорь Южный
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Ответ Bala Bashka
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Bala Bashka
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