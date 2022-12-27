Чейл Соннен: «Победа Волкановски над Махачевым не станет апсетом столетия»

Ветеран ММА Чейл Соннен не считает, что победа над станет сенсацией.

«Это не станет самым громким апсетом столетия. Волкановски выше Махачева в общем рейтинге. Посмотрите на рейтинг!

Это единственный рейтинг, где присутствуют оба парня. Волкановски никогда не проигрывал. Как эта победа может стать шокирующей?» – сказал Соннен.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийской Перте.

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