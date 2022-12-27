Камил Гаджиев про дебют сына Кадырова в ММА: «Я в 16 лет так не дрался»

Теги Рамзан Кадыров MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев ACA Хамзат Чимаев Эли Кадыров Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Эли Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова, в дебютном бою в ММА.

«Я начал смотреть после того, как прочитал язвительные статейки на этот счет. Мол, что это за бой, куда все смотрят, 16 лет, ранняя остановка. Да, ранняя остановка имела место быть, не спорю.

Я не поленился и посмотрел весь бой полностью. Правда, записанный с какой-то любительской камеры, но там отчетливо видно, что парни дерутся. Я в 16 лет так не дрался: они показали набор техник, зарубон с обоюдными шансами. Там и нокдауны были.

На самом деле ставлю плюс обоим. А то, что Хамзат Чимаев в углу, наверное, говорит о серьезности подхода к вопросу. То есть из Кадырова-младшего действительно хотят сделать хорошего бойца на перспективу. С таким подходом это может случиться, поэтому будем следить за карьерой этого парня», – сказал Гаджиев.

Дебют сына Кадырова в MMA – мы увидели его со стадиона. Флаг с изображением деда, выход под Тимати, сальто после победы

Президент АСА – о дебюте сына Кадырова: «Почему нам нельзя в пику UFC подписать 16-летнего бойца?»

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10 комментариев

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rossoneri005
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
А что Камиль Гаджиев какой-то боец, чтоб себя в пример приводить?
Победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион Москвы по боевому самбо. Источник - Википедия.
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jackson_07
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Заслужил Камил мерс!
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banchik1
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Камил Риммингиев.
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Гусейн Магомедрасулов
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Костя Кот
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Очколиз
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Чигорин
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Тьфу !
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ErZh
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Я тоже в 16 в кино не снимался
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Johnny Walker
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Хорошо подлизнул, вставай в очередь за Мерседесом.
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Ебздрогыч
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Зато все мы помним, что делал его батя в 16 лет, сам рассказывал
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Бексултан Казиев
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Лицемеры ха ха ха
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