Минеев готов к трилогии с Исмаиловым: «Нокаутирую его в третьем раунде»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе заявил, что открыт к третьему поединку против .

«Мне сейчас неинтересно, что происходит в других боях. У меня есть обязательство по своему бою, которое я выполню. Имею в виду бой с Родригесом.

Конечно, ему [Исмаилову] будет интересно, я же Минеев. Со мной всем интересно биться. В боксе, как и в ММА, я нокаутирую Исмаилова в третьем раунде. А пока готовлюсь сожрать бразильскую телятину», – сказал Владимир.

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