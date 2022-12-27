Камил Гаджиев может покинуть AMC Fight Nights: «В 2022 году я откровенно скучал»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что может покинуть промоушен в следующем году.

— Вы всегда загадочно говорите о следующем годе. Каким вы его себе представляете для AMC Fight Nights?

— Хорошо представляю себе первую половину 2023 года, а дальше туман. Надо с владельцем Амиром Мурадовым разговаривать о том, какие у него планы на компанию. А у нас много времени займет кикбоксинг, потому что, честно говоря, хочется, чтобы следующий год стал ударным для кикбоксинга.

На ММА будет уделять чуть меньше внимания. В любом случае, мы находимся на такой стадии развития, когда зрителю не нужны события ради событий. Раньше «пипл хавал», как говорится, а сейчас… Ради объема делать не будем.

— То есть разговоры о том, что вы можете уйти - правдивые?

— Все может быть. Есть нюансы, как мои личные, так и касающиеся интересов компании. У Амира Мурадова есть свои планы на развитие компании, и я с его видением солидарен.

Но пока я занял осторожную позицию. Сейчас год начнется, примемся делать новые турниры - и тогда будет видно.

— Вы столько лет в индустрии, сделали кучу крутых боев. Не надоело?

— Ну, я всегда нахожу источники вдохновения. Но в 2022 году я, честно скажу, откровенно скучал. Не из-за AMC Fight Nights, а вообще, глядя на индустрию.

Что я вспоминаю: Аббасов - Пираев и Исмаилов - Шлеменко в конце года. А в остальном, все неплохо, но подпрыгнуть не хотелось. Больше удовольствия от Медийной футбольной лиги получил.

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