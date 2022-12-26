Гаджиев подтвердил, что Хасиев пытается купить Fight Nights

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил, что владелец ACA Майрбек Хасиев ведет переговоры о покупке промоушена.

«Это в первую очередь касается Амира Мурадова и Майрбека Хасиева. Один – собственник одной лиги, второй – другой. За комментариями, наверное, нужно к ним.

Я, конечно, в курсе переговоров, которые у них идут, но, скажем так, детали до меня еще не доходили. Уверен, что в ближайшее время дойдут, сядем и обсудим», – сказал Камил.

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