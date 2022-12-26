Гаджиев подтвердил, что Хасиев пытается купить Fight Nights

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев ACA Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев подтвердил, что владелец ACA Майрбек Хасиев ведет переговоры о покупке промоушена.

«Это в первую очередь касается Амира Мурадова и Майрбека Хасиева. Один – собственник одной лиги, второй – другой. За комментариями, наверное, нужно к ним.

Я, конечно, в курсе переговоров, которые у них идут, но, скажем так, детали до меня еще не доходили. Уверен, что в ближайшее время дойдут, сядем и обсудим», – сказал Камил.

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6 комментариев

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Арни Терминатор
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Ответ уличный иуда
"Вы че там все, нас за пацанов держите?"(с)
За Иуды держим)))
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Arcanar
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Ответ dreamstep
в итоге останется одна лига, самая незрелищная из профессиональных, спонсируемая фактически государством в лице Рамзана. грустно!
*Спонсируемая Рамзаном, спонсируемым государством.
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Andrey Ivanov
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И будут одни бородачи друг с другом бороться,отличная перспектива намечается😟
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Альберт Бикмухаметов
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Как по мне - это хорошо для российского ММА . Более конкурентная лига, больше бойцов и турниров. Тем более Файт найт после потери своих главных спонсоров уже не та лига, как прежде
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dreamstep
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в итоге останется одна лига, самая незрелищная из профессиональных, спонсируемая фактически государством в лице Рамзана. грустно!
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уличный иуда
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"Вы че там все, нас за пацанов держите?"(с)
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