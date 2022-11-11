Гаджиев про намерение Федора Емельяненко запретить поп-ММА: «Это потеря времени, и где-то даже репутации»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал желание главы союза ММА России Федора Емельяненко запретить поп-ММА и кулачные бои.

«Получится ли у него запретить поп-ММА на законодательном уровне? Думаю, что нет. Здесь нужно условия создавать, например, для промоушенов, а также ставить им встречные условия.

Другими словами: [ММА России] может помочь с партнерами или с трансляцией, но за это должен с промоушенов требовать уважение к единоборствам. А уважение к единоборствам в данном случае - это нормальные поединки, да, безусловно, с элементами трештока, но без крайностей.

Это то, о чем в принципе Федор говорит, потому что сегодня есть истории в ММА, когда ММА вообще не пахнет - никакими единоборствами, просто сюр. Получается, что просто запретить - это сложно, и не получится.

И это потеря времени, и где-то даже репутации, потому условно какой-то горе-промоутер будет смеяться над Союзом, говоря: «Они пытаются что-то запретить, и не могут».

Здесь главное - это не выглядеть смешно. Я поддерживаю Федора в желании все это сделать более правильным, но нужно трезво оценивать свои ресурсы. Потом кто-то скажет: «А я не ММА», или что-то еще. И как тут запрещать?

Помогать нужно и обучать, способствовать проведению, давать каких-то денег. Если бы ко мне подошли, дали бы денег, помогли с судейством или что-то еще, и при этом попросили не впадать в крайности, то разве я буду впадать? Нет, конечно», – сказал Гаджиев.

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