Исмаилов хочет 50 млн рублей за бой с Никулиным: «Для меня это шаг назад в спортивном плане»

Теги Магомед Исмаилов Тимур Никулин Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Известный российский средневес Магомед Исмаилов заявил, что потребовал 50 млн рублей за поединок с Тимуром Никулиным, так как считает такой шаг неоправданно рискованным для своей карьеры.

«С любым соперником есть риск. Произойти может все, что угодно. Мы будем готовиться как на крутого профессионала, но мы должны понимать, что для меня это большой шаг назад в плане спортивной составляющей.

Если что-то вдруг произойдет: лаки-панч и так далее. То это не один шаг, а десять шагов назад. Никто не скажет, что это случайность», – заявил Исмаилов.

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3 комментария

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Pa Chu
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Ответ АланСмити
Только вот никому из бойцов неинтересно выйти против Руслана Мамедрзаева. Даже за сотку.
пацаны, вы оба молодцы, обоим по лайку
+1
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АланСмити
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Ответ Руслан Мамедрзаев
За 50 млн рублей я с любым бойцом на планете выйду )
Только вот никому из бойцов неинтересно выйти против Руслана Мамедрзаева. Даже за сотку.
+2
0
+2
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Руслан Мамедрзаев
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За 50 млн рублей я с любым бойцом на планете выйду )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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