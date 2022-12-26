Исмаилов хочет 50 млн рублей за бой с Никулиным: «Для меня это шаг назад в спортивном плане»

Известный российский средневес заявил, что потребовал 50 млн рублей за поединок с , так как считает такой шаг неоправданно рискованным для своей карьеры.

«С любым соперником есть риск. Произойти может все, что угодно. Мы будем готовиться как на крутого профессионала, но мы должны понимать, что для меня это большой шаг назад в плане спортивной составляющей.

Если что-то вдруг произойдет: лаки-панч и так далее. То это не один шаг, а десять шагов назад. Никто не скажет, что это случайность», – заявил Исмаилов.

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