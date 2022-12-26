Вице-президент АСА: «Такое ощущение, что Емельяненко бьют все»
Асланбек Бадаев, вице-президент АСА, заявил, что с грустью смотрит на последние годы карьеры Александра Емельяненко.
«Такое ощущение, что Александра бьют все. Кого ни выведи против него – его побеждают все. Я не знаю, что с ним происходит, но на самом деле это печально.
Все-таки Емельяненко, особенно Федор, но и Саша тоже, – это же бренд. Это легендарный российский боец. Понятно, что ему, наверное, неплохо платят.
И с этой точки зрения нельзя винить его, что он дерется в таких боях, когда он остался не у дел, его пик прошел, и он не может конкурировать», – сказал Бадаев.
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