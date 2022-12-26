Джош Эмметт назвал Хабиба и Джонса лучшими бойцами в истории UFC

Топовый полулегковес UFC Джош Эмметт ответил на вопрос о лучшем бойце в истории промоушена.

По его мнению, этого звания заслуживают и Джон Джонс.

«Даже не знаю. Лучший за всю историю? Наверное, я выберу Хабиба. Просто потому, что он был чемпионом в легком весе, был непобежденным.

И он ушел на своих условиях, когда сам того захотел. И также я должен назвать , думаю, с этим никто не будет спорить.

Если бы не одна глупая ошибка, у него был бы безупречный рекорд. В общем, Джон Джонс и Хабиб – лучшие бойцы в истории», – сказал Эмметт.

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