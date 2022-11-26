Родригес – о бое с Эмметтом за временный титул: «Мне нужно быть осторожным с его мощью»

Топовый полулегковес UFC Яир Родригес, которому предстоит бой за временный титул против Джоша Эмметта, оценил навыки оппонента.

«У меня была возможность поработать с Джошем Эмметом, когда я приезжал потренироваться в команду Alpha Male. Работали вместе пару раз.

Я думаю, что он очень сильный боец. Он мощный парень, которому нравится всегда идти вперед. Джош – панчер, у него хороший бокс, борьба и джиу-джитсу тоже весьма хороши.

Считаю, что он всесторонне развитый боец. Чуть ниже меня, так что на моей стороне будет преимущество в дистанции, но мне следует быть очень осторожным с его мощью», – сказал Родригес.

Официально: Яир Родригез и Джош Эмметт подерутся за временный титул UFC в полулегком весе