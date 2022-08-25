Джон Джонс – о сравнениях с Хабибом: «13 побед в UFC против 14 защит титула UFC»

Теги UFC Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на сравнения с бывшим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Американца и россиянина нередко считают величайшими бойцами в истории ММА, из-за чего между фанатами спортсменов возникают споры.

«Один из моих друзей прислал мне это, и я просто решил опубликовать. С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам», – написал Джонс в соцсетях.

Джон Джонс надеется выступить на UFC 282 в декабре

Экс-судья UFC объяснил, почему Хабиба нельзя назвать лучшим в истории: «Джонс провел 15 титульников. Сколько таких боев у Нурмагомедова?»

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