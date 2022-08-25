Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на сравнения с бывшим чемпионом в легком весе .

Американца и россиянина нередко считают величайшими бойцами в истории ММА, из-за чего между фанатами спортсменов возникают споры.

«Один из моих друзей прислал мне это, и я просто решил опубликовать. С уверенностью могу сказать, что больше не буду возвращаться к этим аргументам», – написал Джонс в соцсетях.

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