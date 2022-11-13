Хабиб – об Адесанье: «Чувствую, что он не получает заслуженного признания»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Исраэлю Адесанье в бою с Алексом Перейрой на UFC 281.
«Я не пропускаю бои Адесаньи и на самом деле чувствую, что он не получает того признания, которое заслуживает. Если он защитит титул еще пару раз, то окажется на одном уровне с Джоном Джонсом. Удачи, Стайлбендер», – написал Хабиб в соцсетях.
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