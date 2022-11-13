Хабиб – об Адесанье: «Чувствую, что он не получает заслуженного признания»

Бывший чемпион в легком весе пожелал удачи Исраэлю Адесанье в бою с на UFC 281.

«Я не пропускаю бои Адесаньи и на самом деле чувствую, что он не получает того признания, которое заслуживает. Если он защитит титул еще пару раз, то окажется на одном уровне с . Удачи, Стайлбендер», – написал Хабиб в соцсетях.

Исраэль Адесанья: «Я собираюсь снова пройти по кругу свой дивизион, а затем могу вернуться в полутяжелый вес»