Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подписал контракт с известным менеджером .

«Будьте наготове. Вы, парни, увидите кое-что особенное. Буллет, 17-0, новая порода», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

В последнем поединке Буллет нокаутировал Кушала Вьяса за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC.

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