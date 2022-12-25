Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом
Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подписал контракт с известным менеджером Али Абдель-Азизом.
«Будьте наготове. Вы, парни, увидите кое-что особенное. Буллет, 17-0, новая порода», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.
В последнем поединке Буллет нокаутировал Кушала Вьяса за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC.
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Даша, прости, я был не прав! 🤞🏼