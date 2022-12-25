Шара Буллет подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Теги MMA Али Абдель-Азиз Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подписал контракт с известным менеджером Али Абдель-Азизом.

«Будьте наготове. Вы, парни, увидите кое-что особенное. Буллет, 17-0, новая порода», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

В последнем поединке Буллет нокаутировал Кушала Вьяса за 8 секунд и выиграл пояс лиги TFC.

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13 комментариев

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Cantstoped
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Надо выцеливать Абдель Азизу Почки, и бить именно туда. Это я как Джиу Джитсер с 30 летним стажем говорю.
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barcelonistas
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Боец яркий, в UFC не затерялся бы
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Валерий Бутов
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Если протащит его в юфс будет +
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Давид Кочинян
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Ответ Pronger
Даша просто переиграла и уничтожила. Вот это вовлечённость в мир единоборств
Научилась пользоваться Tapology и Sherdog 😀
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Pronger
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Ответ Давид Кочинян
Уже нашёл видео нокаута, да, против какого-то тайского бездомного 😀 Даша, прости, я был не прав! 🤞🏼
Даша просто переиграла и уничтожила. Вот это вовлечённость в мир единоборств
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nwz7687
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Полагаю, поборник шариатских традиций объяснит тамошним ринг-гёлз, что негоже им вилять задницей по рингу.
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j30
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Ответ Emil Alakbarov
Если себя хорошо показать, за 5 боёв можно дойти до топ 5-ти. А там и деньги другие, и спонсоры и медийка на мировом уровне. Магу Исму никто не знает за пределами России по сути. Кем был Петр Ян когда пришел в ЮФС, и какой вес в мире у него сегодня?
для примера взять анкалаева он явно хорошо себя показывает но зарабатывает вроде не особо и 10 побед потребовалось до титульника в котором ему не дали пояса , и популярность тоже не особо у него большая, то что ты говоришь это единицы которые выстреливают тот же петр ян да он звезда в россии но я не думаю что в остальном мире он настолько известный
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Давид Кочинян
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Ответ j30
после рагозина он успел еще бой сделать
Уже нашёл видео нокаута, да, против какого-то тайского бездомного 😀

Даша, прости, я был не прав! 🤞🏼
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j30
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Ответ Давид Кочинян
Последний бой он провёл против Рагозина в RCC и победил единогласным решением судей. Проснись, Даша, это уже несерьёзно! 😕
после рагозина он успел еще бой сделать
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Emil Alakbarov
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Ответ j30
в плане денег наши лиги лучше в юфс ты как пленник не можешь больше нигде драться проводить 1-2 боя в год в лучшем случае , и это еще при необьективном судействе, плюс много денего уходят на расходы там житейские итд , а у нас за год можно десяток боев сделать в поп мма и проф промушенах и и как минимум в 5 раз больше заработать за год
Если себя хорошо показать, за 5 боёв можно дойти до топ 5-ти. А там и деньги другие, и спонсоры и медийка на мировом уровне. Магу Исму никто не знает за пределами России по сути. Кем был Петр Ян когда пришел в ЮФС, и какой вес в мире у него сегодня?
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j30
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Ответ Артём Панфилов
Отличные новости. Нечего талантливому парню в наших лигах уже биться. Главное чтобы визу дали.
в плане денег наши лиги лучше в юфс ты как пленник не можешь больше нигде драться проводить 1-2 боя в год в лучшем случае , и это еще при необьективном судействе, плюс много денего уходят на расходы там житейские итд , а у нас за год можно десяток боев сделать в поп мма и проф промушенах и и как минимум в 5 раз больше заработать за год
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Давид Кочинян
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Последний бой он провёл против Рагозина в RCC и победил единогласным решением судей. Проснись, Даша, это уже несерьёзно! 😕
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Артём Панфилов
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Отличные новости. Нечего талантливому парню в наших лигах уже биться. Главное чтобы визу дали.
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