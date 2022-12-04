Шара Буллет хочет бой с Шлеменко: «Легендой можно стать, выиграв у легенды»

Российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, бросил вызов .

На RCC 13 в Екатеринбурге Буллет победил Михаила Рагозина, а Шлеменко проиграл .

«Если организаторы мне предложат бой со Шлеменко, будем смотреть, а если так ему стоит закрывать поражение, и уже потом думать о бое со мной.

Если Шлеменко сам не считает себя слишком старым, я – готов. Если он считает себя старым и неготовым конкурировать со мной, это другой вопрос.

Шлеменко – это всегда интересно, это большое имя, легенда. Я бы хотел с ним подраться. Выиграв легенду, можно самому стать легендой. Да, противостояние с ним было бы мне интересно.

Я готов драться с любым, кто выше меня в рейтингах стоит. Посмотрим, как дальше будет развиваться карьера Александра. Надеюсь, он закроет поражение», – сказал Буллет.

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Шара Буллет после победы над Рагозиным: «Считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса»