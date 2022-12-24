Вартанян – о восстановлении от травмы: «Надеюсь подраться в мае-июне»

Топовый легковес ACA Эдуард Вартанян, восстанавливающийся от травмы позвоночника, рассказал, что сможет вернуться в клетку не раньше середины 2023 года.

«Была нейрохирургическая операция по удалению межпозвонковой грыжи. Полностью удалили межпозвонковые диски.

Поставили кейджи и титановые пластины. Это было в ноябре, полноценно тренироваться со спаррингами я, скорее всего, смогу в апреле.

Когда точно смогу подраться, должен только врач сказать. Вообще такие операции дают год инвалидности.

Чтобы зрители, которые ждут моего финала, не разочаровались, я хотел бы форсировать и в короткие сроки восстановиться. Подраться в мае или июне. Я на это надеюсь», – сказал Вартанян.

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