Резников – о победе на ACA 150: «Не мог дышать носом и горлом. Пять раундов драться я бы не смог»

Теги легкий вес (MMA) ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес ACA Артем Резников заявил, что остался недовольным своим выступлением в бою против Андрея Кошкина, несмотря на победу и выход в финал гран-при.

«Своим выступлением вообще недоволен, честно говоря. Абсолютно. Я заболел перед боем. По моему голосу это слышно.

У меня гной в горле, в носу. У меня нос не дышит, горло не дышит. Первый тейкдаун сделал – задохнулся. Понимаю, что единственный вариант – выиграть удушающим.

Пять раундов я драться не смогу. Сумбурно начал. Когда за досрочной победой гонишься, ничего хорошего не получится. Заболел вчера вечером. Я не спал всю ночь», – сказал казахстанец.

Артем Резников: «Я не вижу большой опасности в Коноре, Фергюсоне или Чендлере. Я уверен в своей победе над ними»

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1 комментарий

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Дядя Нурмагомедова
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Сам со вчера лежу с 39,5 . То в холод , то в жар .сил дойти только до ванной , умыть лицо . Ведрами пью теплую воду с клюквой . Никому такого не пожелаю , даже своим врагам .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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