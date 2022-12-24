Резников – о победе на ACA 150: «Не мог дышать носом и горлом. Пять раундов драться я бы не смог»

Топовый легковес ACA Артем Резников заявил, что остался недовольным своим выступлением в бою против Андрея Кошкина, несмотря на победу и выход в финал гран-при.

«Своим выступлением вообще недоволен, честно говоря. Абсолютно. Я заболел перед боем. По моему голосу это слышно.

У меня гной в горле, в носу. У меня нос не дышит, горло не дышит. Первый тейкдаун сделал – задохнулся. Понимаю, что единственный вариант – выиграть удушающим.

Пять раундов я драться не смогу. Сумбурно начал. Когда за досрочной победой гонишься, ничего хорошего не получится. Заболел вчера вечером. Я не спал всю ночь», – сказал казахстанец.

Артем Резников: «Я не вижу большой опасности в Коноре, Фергюсоне или Чендлере. Я уверен в своей победе над ними»