Эдуард Вартанян: «В теории я знаю, как победить Махачева»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Боец лиги ACA Эдуард Вартанян заявил, что знает, как побить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Конечно, в теории я знаю, как победить Махачева. Вопрос только в том, смогу ли я это сделать на практике. Это покажет только бой», – сказал Вартанян.

В начале ноября Вартанян выиграл техническим нокаутом Юсуфа Раисова и вышел в финал Гран-при ACA в легком весе.

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