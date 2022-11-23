Эдуард Вартанян: «В теории я знаю, как победить Махачева»

Боец лиги ACA Эдуард Вартанян заявил, что знает, как побить чемпиона в легком весе .

«Конечно, в теории я знаю, как победить Махачева. Вопрос только в том, смогу ли я это сделать на практике. Это покажет только бой», – сказал Вартанян.

В начале ноября Вартанян выиграл техническим нокаутом Юсуфа Раисова и вышел в финал Гран-при ACA в легком весе.

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