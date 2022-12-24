Резников – о победе над Кошкиным: «Не хочет Хасиев мне бонус давать»

Топовый легковес АСА Артем Резников рассказал о разговоре с боссом лиги Майрбеком Хасиевым после поединка с Андреем Кошкиным.

«Я планировал спокойно проходить ему в гард. Понимал, что если я выйду в гард, выиграю. Я сказал, что ради бонуса сделаю «север-юг», он [Хасиев] говорит: «Нет, ты же на опыте». Не знаю, не хочет Майрбек давать мне бонус», – сказал Резников.

Резников – о победе на ACA 150: «Не мог дышать носом и горлом. Пять раундов драться я бы не смог»